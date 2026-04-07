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DRAKULAS, il nuovo singolo anticipa l’album Midnight City

byDeka
7 Aprile 2026
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I Drakulas tornano con “Singing With My Tongue Cut Off”, nuovo singolo e primo assaggio del terzo album “Midnight City”, in uscita il 1° maggio 2026 per Dirtnap Records (USA) e Wild Honey Records (EU/UK). Il preorder è già attivo, con un’edizione limitata in vinile azzurro disponibile esclusivamente tramite Wild Honey.

Nati ad Austin come progetto artistico guidato da Mike Wiebe (aka Savage Lord Mic) e Zac Blair (aka Pink Rick), i Drakulas hanno sviluppato negli anni un universo sonoro e visivo che va oltre la tradizionale concezione di band. La loro musica dà voce a una città immaginaria, popolata di atmosfere notturne e scenari al neon.

Il nuovo singolo mescola protopunk nervoso, garage ruvido e synth inquietanti, anticipando lo stile cinematografico e disturbante di “Midnight City”. L’album si muove tra le ombre di una metropoli anni ’70 illuminata al neon, con influenze di new wave e sintetizzatori anni ’80, creando un’esperienza sonora coerente e immersiva.

Con questo progetto, i Drakulas rafforzano la loro identità artistica, combinando eccentricità e direzione narrativa: ogni brano è parte di una storia più ampia, con un equilibrio tra inquietudine e pulsioni ballabili. “Midnight City” promette di essere la loro opera più completa, capace di trascinare l’ascoltatore all’interno del loro mondo oscuro e visionario.

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