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DRAKULAS: secondo estratto dal nuovo album in uscita per WILD HONEY RECORDS

byMatteo Paganelli
24 Aprile 2026
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DRAKULAS

La nuova band di Mike Wiebe (Riverboat Gamblers) e Zac Blair (Rise Against)

Il secondo singolo GOING GOING GONE GONE fuori Venerdì 17!

Il nuovo album “Midnight City” fuori il Primo Maggio

 

I DRAKULAS AFFONDANO NELLA NOTTE CON IL NUOVO SINGOLO “GOING GOING GONE GONE”

Secondo estratto dal nuovo LP Midnight City, in uscita il 1° maggio per Wild Honey Records (EU/UK) e Dirtnap Records (US)

I Drakulas proseguono la loro discesa nella foschia al neon con “Going Going Gone Gone”, secondo singolo tratto dal loro prossimo album Midnight City, in uscita il 1° maggio 2026.

Disponibile da questo venerdì su tutte le piattaforme digitali, il brano apre un nuovo varco nell’universo in continua evoluzione della band, già nota per le sue coordinate, ma già proiettato verso qualcosa di diverso.

“Going Going Gone Gone potrebbe essere il primo pezzo che io e Mike abbiamo scritto per Midnight City,” racconta Zac Blair. “Avevamo usato le tracce strumentali per un altro progetto creativo su cui stavamo lavorando (un podcast, siamo sempre alle prese con qualcosa) e poi le abbiamo riadattate per i Drakulas. È diventato una sorta di ‘stella polare’ per il disco, perché pur restando ‘noi’ rappresenta anche un passo verso qualcosa di nuovo. Ci ha dato la libertà di uscire dal nostro schema e provare direzioni diverse. Sembrava la scelta più naturale come apertura del disco e come introduzione a questa nuova sfaccettatura dei Drakulas.”

Costruito su un groove pulsante e leggermente sghembo, “Going Going Gone Gone” sviluppa il linguaggio tipico della band )chitarre nervose, synth minimali e una tensione notturna costante) lasciando intravedere un approccio più ampio e sperimentale che attraversa tutto Midnight City.

Dopo “Singing With My Tongue Cut Off”, questo nuovo singolo porta il racconto un passo più avanti: i Drakulas non si limitano più a suggerire immagini della loro città immaginaria, ma iniziano a mostrarne le connessioni, i legami nascosti.

Nati ad Austin e guidati da Mike Wiebe (Riverboat Gamblers) e Zac Blair (Rise Against), i Drakulas hanno costruito nel tempo un seguito di culto grazie alla loro miscela unica di urgenza proto-punk, attitudine garage e atmosfere new wave, il tutto immerso in un universo cinematografico coerente e riconoscibile.

Con Midnight City, questo universo si espande: le canzoni si intrecciano, le atmosfere si dilatano e la band si concede nuove libertà senza perdere la propria identità.

“Going Going Gone Gone” si colloca esattamente al centro di questo passaggio — non una rottura, ma un allargamento dello sguardo.

Fuori da venerdì scorso.

Midnight City in uscita il 1° maggio per Wild Honey Records (EU/UK) e Dirtnap Records (US)

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