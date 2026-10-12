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DRÅPSLAG: IL 4 DICEMBRE ESCE “KÄNGORNA PÅ!”, IL DEBUTTO SULLA LUNGA DURATA

byDeka
12 Ottobre 2026
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Formati nel 2020, gli svedesi Dråpslag si sono ritagliati rapidamente uno spazio nella scena punk e Oi! underground del loro Paese. Dopo tre EP accolti positivamente, la band pubblicherà il proprio album di debutto, Kängorna på!, il 4 dicembre 2026.

Il primo singolo, “Krigets hundar” (“I cani della guerra”), è già disponibile su tutte le piattaforme streaming: un brano Oi! diretto e potente, caratterizzato da un’attitudine ruvida e da un ritornello pensato per essere cantato a squarciagola dal pubblico.

Il precedente EP, Kir och komplimanger, ha ricevuto recensioni positive. Rockbloggen.se ha definito i Dråpslag «uno dei gruppi underground più interessanti della scena punk e Oi! svedese».

Kängorna på! contiene sei nuovi brani, mentre le edizioni fisiche in CD e vinile includeranno anche l’EP del 2025 Kir och komplimanger, per un totale di dieci tracce. Nell’album è presente anche Tomas Jonsson, della storica band hardcore punk svedese Anti Cimex, ospite nel brano Pansarnäven.

La formazione comprende musicisti con esperienze in gruppi come Wolfpack/Wolfbrigade, Brute Force Trauma e Myteri.

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