DROPKICK MURPHYS a Milano ad Ottobre

I Dropkick Murphys, band simbolo del celtic punk, tornano in concerto a Milano, per l’unica data italiana del tour europeo 2025 all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in vendita da venerdì 28 febbraio alle ore 10.00, per chi non vuole perdersi lo show energico che solo Ken Casey e i suoi soci sono capaci di fare.

Sempre orgogliosi di essere stati gli sfavoriti del rock ’n’n roll di Boston e poi diventati campioni, i Dropkick Murphys hanno creato il tipo di musica destinata a essere cantata a squarciagola in arene affollate durante momento più incalzante del match.

La loro celebre discografia include quattro album debuttati nella Top 10 di Billboard consecutivamente (Turn Up That Dial, 11 Short Stories Of Pain & Glory, Signed and Sealed in Blood, Going Out In Style), insieme al certificato oro The Warrior’s Code che include la celebre doppio platino “I’m Shipping Up To Boston”.

Chiunque abbia assistito a uno dei loro leggendari concerti al The Rathskeller sotto Kenmore Square, li abbia scoperti nel film vincitore di un Oscar The Departed di Martin Scorsese, li abbia visti esibirsi al Coachella o in uno dei centinaia di altri festival, è diventato parte della loro famiglia allargata.

La musica dei Dropkick Murphys ha generato mezzo miliardo di streaming, hanno venduto silenziosamente oltre 8 milioni di dischi in tutto il mondo e la band ha fatto registrare il tutto esaurito in più continenti.

Nel 2020, la band è stata una delle prime ad abbracciare le esibizioni in streaming, a partire dalla loro esibizione virtuale Streaming Up From Boston St. Patrick’s Day.

I Dropkick Murphys sono tornati nel 2022 con il loro primo album completamente acustico, This Machine Still Kills Fascists (Dummy Luck Music /[PIAS]), e un tour teatrale. This Machine Still Kills Fascists, e il loro album successivo Okemah Rising, danno vita musicale a testi per lo più inediti del leggendario Woody Guthrie, curati per la band dalla figlia di Woody, Nora Guthrie.

I Dropkick Murphys hanno recentemente pubblicato un nuovo singolo, “Sirens”, il primo accenno di un nuovo album in uscita proprio nel 2025 e che speriamo di ascoltare sul palco dell’Alcatraz ad ottobre.

DROPKICK MURPHYS

15 OTTOBRE – ALCATRAZ, MILANO

BIGLIETTI DISPONIBILI:

– in vendita generale su Ticketmaster a partire dalle ore 10.00 di venerdì 28 febbraio