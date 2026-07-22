DROPKICK MURPHYS: è online il video di “Dropped on My Head”

I Dropkick Murphys hanno pubblicato il video di Dropped on My Head, pezzo contenuto nell’ ultimo album “For The People”, uscito lo scorso anno
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 30
DLB FESTIVAL 2026 – 10th ANNIVERSARY? 30/31 July/ 1 August 2026.
AGRITURISMO & AGRI CAMPEGGIO " PRATO POZZO " . / Loc. ANITA, 44011 - ARGENTA ( FERRARA ) ., 44011 Argenta, Italy
Lug 31
DEROZER ? 30° ANNIVERSARIO DI BAR ? PARCO TITTONI
Parco Tittoni Festival - Via Lampugnani 62, 20832 Desio, Italy
Ago 12
Road to Bay Fest – Dropkick Murphys, Therapy?, Hot Water Music + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy