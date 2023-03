“Okemah Rising” è il titolo del nuovo album dei Dropkick Murphys.

Neanche il tempo di assimilare “This Machine Still Kills Fascists” che la punk band di Boston annuncia l’uscita di un nuovo disco, anch’esso con pezzi scritti dal più grande cantautore antifascista di tutti i tempi: Woody Guthrie.

Qui sotto il video di I Know How It Feels.

L’album uscirà il prossimo 12 Maggio per Dummy Luck Music / PIAS Recordings.