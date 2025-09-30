34K
Due annunci in casa REFUSED: ultimi concerti prima dello scioglimento (definitivo?) e formazione di una nuova band

byMatteo Paganelli
30 Settembre 2025
No comments

Per la seconda volta (dopo lo scioglimento del 1998) i Refused hanno annunciato una serie di concerti finali, dopo il lungo tour intitolato, senza possibilità di fraintendimenti, Refused Are F**king Dead (and This Time Really Mean It).

La band svedese, rivoluzionaria nel punk rock degli ultimi 30 anni, ha annunciato una serie di concerti finali dei quali potete vedere i dettagli sul link che segue: https://www.instagram.com/p/DOp-qFwCqcA/?utm_source=ig_embed.

Ma non è finita qui: in maniera molto criptica è stata annunciata anche la formazione di una nuova band, con gli stessi componenti dei Refused: “A new band has been born within the band and we (Mattias, Magnus, Dennis and [David]) want to explore that, a band with no baggage, no fans to please”.
Staremo a vedere quali saranno i risvolti di questa bomba che ha scosso il mondo del punk. Per ora, per chi può, si goda gli ultimi concerti di una delle band, forse LA band più rivoluzionaria e impegnata della storia del punk hardcore.

 

