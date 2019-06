Duff Records Vol. 1 è fuori!

Con Duff Records Vol. 1 la mente torna all’epoca d’oro delle compilation che negli anni ’90 e primi anni duemila hanno forgiato gusti e repertori degli amanti del genere. Così come la veste grafica, curata da Tommy Eppesteingher , tra caos e colore, sembra rievocare l’immaginario “animalesco” con cui il punk si affermò nella cultura underground italiana e non solo.

Sono presenti tutti gli undici gruppi del roster Duff Records. A partire dai Duff, ultra ventennale band punk rock calabrese che dopo lo scioglimento del 2017 e a tre anni di distanza da “Selfie” torna con l’intenso e amaro inedito “Sconfitta storica”. Inediti, inoltre, i brani “L’ultima volta” dei Pecoranera, giovane quartetto modenese attivo da sette anni, e “Vecchia scuola” degli Hollow Lies, trio nato a Roma nel 2013.

Sono cinque, invece, gli “ospiti” internazionali della raccolta. Tre vengono dalla scuderia Slope Records: The Blankz, quintetto pop punk di Phoenix, con l’ultimo singolo “She’s weird”; The Freeze, storica band della scena underground di Boston, con “World i know”; The Linecutters, trio proveniente dall’Arizona, con “Knuckledragger”, estratto dall’Ep omonimo pubblicato lo scorso aprile.

È intitolato “Party at Olm Street 10” il brano dei F.O.D., gruppo hardcore melodico belga, estratto dall’album “Harvest”. Gli inglesi Dead Neck, infine, sono presenti con “Oriental, I”.

La prevendita della compilation, al momento disponibile solo in formato fisico, ha registrato un sold out nel giro di pochi giorni, ma l’etichetta calabrese ha già annunciato la prima ristampa. Duff Records Vol. 1, il cui mastering è curato da Totonno Nevone per Budino Lime Studio, è stata realizzata in collaborazione con Punkadeka, Radio Punk, Flamingo Records e Slope Records.