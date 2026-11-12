Duracel: “Decido Io”, il primo album del 2005, arriva finalmente su Spotify

A grande richiesta dei fan della prima ora, i Duracel recuperano e pubblicano sulle piattaforme digitali “Decido Io”, il loro primo vero album autoprodotto, originariamente uscito nel 2005.

Per raccontare la storia di questo disco bisogna tornare al 2003, quando la band muoveva i primi passi provando in una stanza riadattata, circondata da galline spennate appese ad asciugare e ben lontana dai classici ambienti da rockstar. È proprio in quel periodo che nasce “Non tornare più”, la prima canzone mai scritta dai Duracel, diventata negli anni uno dei brani immancabili dei loro concerti.

Dopo i primi chilometri tra sagre e locali del Triveneto, arriva l’occasione per registrare il materiale: la band vince un concorso per gruppi emergenti a Campagnalupia, aggiudicandosi il premio per il miglior testo con “Una storiella” e una sessione di registrazione professionale. Da quelle registrazioni prendono forma anche alcuni dei brani più rappresentativi della scaletta dei Duracel, come “Enrica è cresciuta” e “Grigio Cemento”, una dichiarazione d’amore ruvida e senza fronzoli alla loro San Donà di Piave.

La pubblicazione del 2005 coincide con gli anni d’oro di MySpace e il disco riesce a ritagliarsi uno spazio importante nell’underground italiano. La Banda Bassotti segnala il progetto sul proprio profilo, mentre anche Melissa P., autrice di “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire”, scopre la band e ne parla entusiasticamente sul proprio blog. Il risultato sono oltre 6.000 download diretti in due anni.

A 21 anni di distanza dalle prime registrazioni, i Duracel hanno scelto di mantenere intatta l’anima originale di “Decido Io”: nessun restyling, nessuna sovraincisione e nessuna operazione di maquillage sonoro. Solo il punk rock schietto, veloce e diretto che caratterizzava il disco fin dalla sua nascita.

“Decido Io” è ora disponibile sulle piattaforme digitali.