DURACEL: Grande ritorno sul palco del Punkadeka Festival 2026

Una nuova sorpresa si aggiunge alla line-up del Punkadeka Festival 2026: il festival annuncia il grande ritorno dei Duracel.

La storica band pop punk di Meolo (Venezia) salirà sul palco il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, pronta a far esplodere di nuovo tutta l’energia travolgente che li ha resi una delle realtà più amate del punk italiano.

Attivi dal 2003, i Duracel hanno attraversato oltre vent’anni di palchi, tour e dischi senza compromessi, diventando un nome di riferimento nel panorama punk italiano. Nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con band come Derozer, Tre Allegri Ragazzi Morti, NOFX, Marky Ramone, Queers e Teenage Bottlerocket.

Dopo l’esordio con Decido io, la band firma con Indiebox, con cui pubblica diversi album tra cui Domani è come oggi, La fabbrica dei mostri, Nati negli anni ’80 e Supermarket, ricevendo recensioni positive su riviste di settore come Rocksound e comparendo in numerose compilation punk nazionali e internazionali. Nel 2009 vengono inoltre premiati al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza come Miglior Punk Band Italiana.

Negli anni successivi i membri della band restano attivi nella scena: Zamu entra stabilmente nei Derozer, mentre Vale e Bocia partecipano al progetto The Italians, arrivando a esibirsi nel 2018 al Bowery Electric di New York durante il tributo per il compleanno di Joey Ramone.

Proprio il 2018, anno di uscita dell’album Supermarket, segna anche l’ultima pubblicazione della band. Da allora i Duracel hanno mantenuto un profilo più sporadico dal vivo, alimentando nel tempo l’attesa per un loro ritorno.

Per questo il concerto al Punkadeka Festival assume un significato speciale: il 5 settembre 2026 i Duracel torneranno sul palco del Circolo Magnolia di Milano, pronti a celebrare la loro storia e a far saltare, cantare e scatenare ancora una volta il pubblico con tutta la loro energia punk rock travolgente.

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PUNKADEKA FESTIVAL 2026

Sabato 5 settembre

Dal primo pomeriggio fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

MXPX, TALCO, GRADE 2, UGUAGLIANZA, DURACEL ..and many more bands to be announced soon!

Biglietti su DICE!

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