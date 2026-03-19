Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

DURACEL: Grande ritorno sul palco del Punkadeka Festival 2026

byDeka
19 Marzo 2026
No comments

Una nuova sorpresa si aggiunge alla line-up del Punkadeka Festival 2026: il festival annuncia il grande ritorno dei Duracel.
La storica band pop punk di Meolo (Venezia) salirà sul palco il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, pronta a far esplodere di nuovo tutta l’energia travolgente che li ha resi una delle realtà più amate del punk italiano.

Attivi dal 2003, i Duracel hanno attraversato oltre vent’anni di palchi, tour e dischi senza compromessi, diventando un nome di riferimento nel panorama punk italiano. Nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con band come Derozer, Tre Allegri Ragazzi Morti, NOFX, Marky Ramone, Queers e Teenage Bottlerocket.

Dopo l’esordio con Decido io, la band firma con Indiebox, con cui pubblica diversi album tra cui Domani è come oggi, La fabbrica dei mostri, Nati negli anni ’80 e Supermarket, ricevendo recensioni positive su riviste di settore come Rocksound e comparendo in numerose compilation punk nazionali e internazionali. Nel 2009 vengono inoltre premiati al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza come Miglior Punk Band Italiana.

Negli anni successivi i membri della band restano attivi nella scena: Zamu entra stabilmente nei Derozer, mentre Vale e Bocia partecipano al progetto The Italians, arrivando a esibirsi nel 2018 al Bowery Electric di New York durante il tributo per il compleanno di Joey Ramone.

Proprio il 2018, anno di uscita dell’album Supermarket, segna anche l’ultima pubblicazione della band. Da allora i Duracel hanno mantenuto un profilo più sporadico dal vivo, alimentando nel tempo l’attesa per un loro ritorno.

Per questo il concerto al Punkadeka Festival assume un significato speciale: il 5 settembre 2026 i Duracel torneranno sul palco del Circolo Magnolia di Milano, pronti a celebrare la loro storia e a far saltare, cantare e scatenare ancora una volta il pubblico con tutta la loro energia punk rock travolgente.

I biglietti stanno andando a ruba. Assicurati il tuo su DICE prima che finiscano.

https://link.dice.fm/x826b6762fe6

PUNKADEKA FESTIVAL  2026

Sabato 5 settembre

Dal primo pomeriggio fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

MXPX, TALCO, GRADE 2, UGUAGLIANZA, DURACEL ..and many more bands to be announced soon!

Biglietti su DICE!
Official festival website
Evento facebook
Profilo instagram

Official Playlist

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

TRAUMA: Esce "Gocce nel mare di caos"

byDeka
A proposito di punkadeka festival...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 20
Toxic Youth / Norman Bates / Kolon / Unscarred
CSO Bocciodromo, viale Trento 139, Vicenza
Mar 20
Punkreas – DIY Tour @ Live Music Club, Trezzo S/A (MI) – 20 marzo 2026
via Mazzini 58, 20056 Trezzo sull'Adda, Italy
Mar 20
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Roncade (TV)
New Age club
Mar 21
Partiro’ per Bologna volume 8
Estragon Club
Mar 21
ST. PATRICK’S DAY [live concerts punk rock ’90]
Ready Maddy Bar And Food
Mar 21
Radio Rock Presenta: All You Can Hate + Caspio Release Party – Opening Act: Urtica
Wishlist Roma
Mar 21
Cripple Bastards + SpeedTest live al Blah Blah
BLAH BLAH
Mar 21
1-2-6-9- SKIANTOS
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.