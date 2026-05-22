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Duracel, il nuovo singolo “Quanto male fai” anticipa il live al Punkadeka Festival 2026

byDeka
22 Maggio 2026
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È uscito il nuovo singolo dei Duracel, band che sarà tra i protagonisti del Punkadeka Festival 2026, in programma il 5 settembre al Circolo Magnolia di Milano.

Il brano segna un ritorno intenso e spiazzante per la formazione, che firma una canzone carica di tensione emotiva e consapevolezza. “Quanto male fai” è un pezzo che si muove su coordinate cupe, lontane dall’immaginario più immediato del punk più festaiolo, e che invece scava in una dimensione intima, quasi sospesa.

A raccontarlo è il cantante Zamu, che descrive così la genesi del singolo:

“E’ una canzone dura quella che arriva ora.
Ne siamo davvero orgogliosi, ma non so nemmeno io se riesco davvero a portarvela con l’entusiasmo che meriterebbe un nuovo singolo, e questo in particolare.
E’ una canzone cupa, perché nasce in un momento durissimo; ma è anche inopportuna, probabilmente, perché ormai parla di qualcosa che è capitato molto tempo fa. Non è un momento drammatico. Non c’è una scena, non c’è una porta che sbatte. È solo il racconto di un pomeriggio qualunque, in cui ti guardi intorno e realizzi che, purtroppo, la stanza è vuota per davvero.
“Quanto male fai” parla di questo, e per noi non è soltanto una love-song triste, come poteva esserlo “Non tornare più” o tante altre che scrivevamo nel 2001: è completamente diversa. Vorrei, però non ho tanta voglia di parlarne: lo ammetto.”

Con questo nuovo lavoro, i Duracel confermano la loro capacità di muoversi tra urgenza emotiva e scrittura diretta, mantenendo intatta quella sensibilità che li ha sempre resi riconoscibili nella scena.

L’appuntamento per ascoltarli dal vivo è fissato proprio al Punkadeka Festival 2026, una delle date più attese dell’anno per la scena punk italiana.

 

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