Durango 95 pubblicano il nuovo album “Il Paese dei Balocchi”

È uscito il 16 giugno il nuovo album dei Durango 95, intitolato “Il Paese dei Balocchi”, registrato al New Noise Studio di Ravenna. La band – composta da Ivano (voce e chitarra), Fabio (basso) e Danny Metal (batteria) – propone 13 tracce tra punk rock energico, testi diretti e atmosfere introspettive.

Tutti i brani sono originali, ad eccezione dell’ultima traccia, “L’Ultima Carezza”, reinterpretazione in italiano di Story of My Life dei Social Distortion. Hanno preso parte alle registrazioni anche Daniele Faccani (Elyne) e JEY5 ai cori.

L’album è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify e Apple Music.