…E se Punkadeka tornasse allo Sziget Festival?

I lettori con più anni sulle spalle si ricorderanno che c’è stato un periodo, tra il 2006 e il 2017 in cui Punkadeka era una presenza fissa allo Sziget Festival di Budapest, con live diary direttamente dall’isola che raccontavano l’esperienza in diretta mentre si svolgeva.

Nel 2015, il fondatore del festival Karoly Gerendai ha annunciato l’abbandono dello stesso, e negli anni la lineup è stata sempre più orientata verso il pop, e verso un tipo di pubblico molto diverso da quello che aveva caratterizzato gli anni d’oro.

Nel 2025 Gerendai è tornato, ora io non so qual è stato l’impatto di questo sulla scelta delle band, ma la prima infornata di nomi fa sperare molto bene: spiccano su tutti i Gogol Bordello, assenti dallo Sziget dal 2018, la band gipsy-punk è stata tra le più presenti nelle line-up passate.

Oltre a loro spiccano anche gli Idles, col loro rock fatto di post-punk, post-hardcore e noise e i testi che parlano di mascolinità tossica, salute mentale, lutto, e impegno politico e sociale. Ci sono anche i Nothing but Thieves, non prettamente punk, ma con sonorità indie rock che possono essere anche apprezzate da chi bazzica queste pagine.

Questo è solo l’inizio, ci saranno ancora un sacco di annunci, staremo a vedere…Lo Sziget Festival si tiene dal 10 al 14 Agosto 2027 (stessi giorni del Punk Rock Holiday), e per ulteriori info visitate IL SITO UFFICIALE