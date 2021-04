E si riparte con i live a New York: Madball a New York lo scorso fine settimana!

Sabato a Tomkins Park, i Madball con Bloodclot, Murphys Law, The Capturers e i Wisdom in Chains sono ripartiti live alla grande per un benefit per la New York Firefighters Burn Center Foundation.

Il concerto ha visto la partecipazione di circa 2000-2500.

Come si vede nel video le regole di distanziamento sociale non sono state propriamente rispettate. In un messaggio sui social i Bloodclot hanno risposto alle critiche (giustificate e giustificabili) sulla appropriatezza di un simile live.

Punkadeka.it spera che la scena possa ripartire il prima possibile in sicurezza. Non sappiamo se organizzare un tale evento in piena pandemia fosse la cosa giusta ma ci rincuora sapere che nei kids di oggi c’è ancora tanta voglia di unità e punk rock.

