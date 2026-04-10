Punkadeka festival 2026- MXPX
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È tempo di LOBOTOMY FEST: ecco il programma completo

byMatteo Paganelli
10 Aprile 2026
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Condividiamo con piacere il comunicato degli amici del Lobotomy Fest, la cui edizione 2026 comincerà la settimana prossima a Siena.

Ciao Lobotomizzati! E’ arrivato il momento di svelarvi gli ultimi dettagli dell’edizione 2026 e di fare un bel riassunto di tutto ciò che vi aspetta nelle tre serate del festival.

Iniziamo giovedì 16 aprile con la ormai consueta serata di riscaldamento al Circolo Arci Ravacciano. L’appuntamento è a partire dalle ore 19 con apericena, dj set a cura della Lobotomy Crew e l’imperdibile Punk Rock Karaoke a cura di Cozy. Scegliete il vostro pezzo punk rock preferito e venite a cantarlo con noi!

Venerdì 17 ci trasferiamo alla Corte dei Miracoli per la prima delle due serate principali.

Il primo ospite che avremo il piacere di avere, alle 18:30, sarà Rodolfo Toè, giornalista de Il Post e autore del podcast “Sikter – Storia di musica e sopravvivenza”, che racconta la storia di una band che durante l’assedio di Sarajevo è diventata simbolo di resistenza continuando a suonare sotto le bombe.

Dopo cena, spazio ai live con (nell’ordine): i bergamaschi Blackholes, gli statunitensi Manarovs e gli austro-amercani Jagger Holly.

E per concludere la serata, dj set a cura di Jungle Telegraph per ballare fino a tardi!

La serata di Sabato 18 aprile si aprirà con un altro ospite di eccezione: Luca Frazzi, firma storica di Rumore e di numerose altre testate, ci presenterà il libro “Questa non è una discoteca. La storia del CBGB“, del quale ha curato l’edizione italiana scrivendo un intero capitolo sulle band italiane che hanno calcato il palco del celebre locale di New York City. Appuntamento alle 18:30, non mancate!

A partire dalle 21:30, il palco della Sala Nera vedrà alternarsi quattro band: i Coin Op Kids dalla Versilia, i tedeschi Neon Bone, i piacentini Tough e per concludere alla grande i Discomostro! Dopo i live, spazio a Joe Delirio per un selvaggio dj set fino alle ore piccole!

Durante le serate alla Corte dei Miracoli sarà possibile cenare presso il punto ristoro!

Ovviamente non mancheranno i consueti stand di Nutty Print, con libri, dischi e serigrafia live e del birrificio La Diana con le loro buonissime birre artigianali.

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