E’ uscita la timeline del Punk Rock Holiday 2025!

Per noi habituè del Punk Rock Holiday il giorno in cui esce la timeline è un giorno fondamentale, perchè ti permette di pianificare un po’ la tua settimana al festival, quando puoi cazzeggiare sull’Isonzo o farti un giro in città, o quando devi incatenarti alla prima fila del main stage per tutto il giorno, quando hai un po’ di tempo libero per una birretta ma devi stare in zona, e quando puoi andartene via prima perchè l’headliner non ti interessa.

Insomma, eccola qua, io mi sono già fatto i miei calcoli, voi se volete venire contattate qualche band del Beach Stage, qualche biglietto dovrebbero ancora averlo.

Ci vediamo lì!