E’ uscito il day split del Punk Rock Holiday, ed è una bomba!

Finalmente è uscita la divisione delle band nei giorni di Punk Rock Holiday, e ci sono delle ottime notizie!

La line up l’avevamo già annunciata precedentemente, ma con la divisione in giorni si alza ulteriormente l’hype per quello che è uno dei migliori festival in ambito punk a livello europeo.

Ogni giorno si finisce la giornata con una tripletta di band da paura, roba da piantarsi davanti al palco e non mollare più il posto…ricordiamo che non ci si può attaccare alle transenne, semplicemente perchè LE TRANSENNE NON CI SONO! Di conseguenza LO STAGE DIVING è PRATICAMENTE OBBLIGATORIO.

Ci vediamo li!