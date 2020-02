Ecco i “Giorni di Gloria” e il loro primo EP omonimo

Riff pungenti, melodie piene, pedali roventi, ritornelli cantati a squarciagola: è l’hardcore melodico dei Giorni di Gloria, condensato nel primo EP omonimo pubblicato da Duff Records. La punk-rock band marchigiana nata nel 2016 fa il suo esordio discografico con un album rapido e diretto, in cui affiorano le sonorità del punk californiano anni ’90. Cinque brani con testi in italiano per raccontare storie vere o di pura fantasia, per affrontare temi intimi o di stretta attualità.

“GIORNI DI GLORIA” SULLE PIATTAFORME DIGITALI

L’EP d’esordio dei Giorni di Gloria è stato anticipato a fine novembre 2019 dall’uscita di “Niente più favole”, il primo singolo della band pubblicato anche sotto forma di videoclip. Nel brano viene trattato il tema del bullismo, analizzato dal punto di vista della vittima che, pur portandosi dietro il fardello delle violenze subite, riesce a empatizzare con l’aguzzino. E a capire che le sue azioni, come spesso capita, nascondono disagi e turbamenti.

Il secondo singolo estratto dall’album è “Per non morire”: una lettera scritta da un padre al fronte e diretta al figlio, che spera di riabbracciare tornando sano e salvo dalla guerra.

“PER NON MORIRE” SU SPOTIFY

BIO

I Giorni Di Gloria nascono nei primi giorni del 2016, dalle idee di Thomas, Luca e Fabio. Successivamente si unisce alla band Jacopo e il gruppo raggiunge la sua formazione definitiva con l’arrivo di Davide.

Il trait d’union della band è lo skate punk anni ‘90, band come Lagwagon, Strung Out, Pennywise e Nofx influenzano maggiormente il loro modo di comporre pezzi. I loro testi (in italiano) parlano di temi attuali e concreti. Dopo aver definito il percorso creativo, nella primavera 2019 entrano in studio per registrare il loro primo EP ed in piena estate, nello stesso anno, firmano con Duff Records.

TRACKLIST

1. Intro

2. Niente più favole

3. Giorni di pura follia

4. Per non morire

5. Così troppo lontani

FORMAZIONE

Fabio (Save) – Voce

Luca (il Mario) – Chitarra

Jacopo (Sten) – Chitarra

Davide – Basso

Thomas (Tommi) – Batteria