Edo, 18 anni spesi bene nel punk Hardcore e il 25 ottobre si fa festa!

Come si poteva festeggiare il diciottesimo del batterista che, soprattutto dopo averlo visto dal vivo con i suoi Secoli Morti, tutti non possono fare a meno di inserire nella propria top 3 dei batteristi preferiti? Semplice: con una giornata che comincia presto, alle 14:00, e che promette di andare avanti fino a tardi, tra band, amici e tutte quelle persone che in questi anni sono “cresciute” insieme a Edo, musicalmente e umanamente, costruendo con lui un solido rapporto di amicizia.

Tutto questo affetto Edo lo ha condiviso con moltissime persone grazie alla sua affabilità e alla capacità di essere da sempre una persona semplice, disponibile e capace di entrare in sintonia con gli altri. Del resto, chi non lo conosce e chi, quindi, non vorrebbe festeggiarlo?

La giornata si terrà al Q-Hub di Milano: si partirà come già detto alle 14:00 e si farà festa fino a sera. Non ci sarà spazio soltanto per le band, ma anche per momenti diversi, durante i quali potrà succedere un po’ di tutto (sempre restando nel lecito, ovviamente) per celebrare degnamente il festeggiato.