Engrave, nuovo album dopo 19 anni

Gli Engrave, band punk rock giapponese di Aizu, tornano con nuova musica a distanza di quasi vent’anni. E’ appena uscito il singolo Cancerous Country, che sarà seguito il 1° ottobre da un secondo brano inedito.

Il 17 ottobre 2025 sarà invece la volta di Engrave, primo nuovo album dopo 19 anni, pubblicato via People of Punk Rock Records. Nel disco ha partecipato nuovamente come ospite Randy Bradbury dei Pennywise, che aveva già collaborato con la band in passato.

Gli Engrave hanno alle spalle due album e una lunga attività nella scena punk DIY giapponese.