A prescindere da come ognuno di noi può pensarla, riportiamo quanto segue come mera notizia punk rock.

La Epitaph Records, leggendaria etichetta californiana, ha pubblicato una compilation digitale intitolata “We Support Ukraine” con pezzi di band come Menzingers, Rancid, Bad Religion, Millencolin, Interrupters, Pennywise, Converge e Propagandhi.

Qui sotto la compilation:

Ukraine Benefit Compilation | Epitaph (bandcamp.com)