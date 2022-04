EREZIONE CONTINUA: fuori il singolo “infinito”

I freschi vincitori del contest per suonare al Low-L EREZIONE CONTINUA ci presentano il loro nuovissimo singolo che precede l’uscita del disco nuovo, girato dal maestro Frank Pellegrino.

Quindi iniziate a studiarvelo e fatelo girare, enjoy!

INFINITO è un pezzo che nasce tanti anni fa, mentre sei in camera tua a sentire i tuoi dischi fino a consumarli, con davanti i poster delle tue band attaccati ai muri, mentre ti perdi nelle loro storie ascoltando i loro pezzi a tutto volume fino a ferire le orecchie dei tuoi genitori nella stanza di fianco, costringendoli ogni notte a urlare per chiederti di abbassare il volume.

INFINITO è il nostro modo per ringraziare tutti quei gruppi e artisti che ci hanno cambiato la vita con le loro canzoni e che in questi anni duri, dove sono cambiate veramente tante tante cose, ci hanno fatto sentire comunque meno soli grazie alle loro musica, che ancora oggi continua ad accenderci dentro una fiamma che ci spinge sempre a tenere duro, a non mollare mai e ad alzare il volume sempre più forte, fino all’INFINITO.

Oggi più che mai bisogna continuare a crederci, con la forte convinzione di fare rumore, di spaccare, di continuare andare avanti per tornare di nuovo più forti di prima, per ritrovarsi di nuovo finalmente uniti e tornare, come dice la canzone, a volare verso L’INFINITO, ognuno a modo suo, poco importa come. Questa musica ci fa volare verso l’INFINITO e noi continuiamo ad ascoltarla e suonarla…sempre, con passione e sudore.