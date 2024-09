ERODE: ristampa dell’intera discografia per i 30 anni della band!

Una gran bella notizia per tutti quelli che hanno a cuore gli Erode: per il trentennale della band verrà ristampato tutto il materiale, e se abbiamo culo ci vedremo anche qualche concerto, cosa molto difficile per tanti motivi, ma che quelli come il sottoscritto ci sperano.

Era l’autunno del 1994, eravamo ancora un Quartetto, Marco alla voce, Cesare al basso, Michele alla Chitarra e Francesco alla Batteria.

Con questa formazione registrammo nell’inverno dello stesso anno, il nostro primo supporto discografico.

Una Demo, pubblicata e distribuita in circa 150 copie e prodotta in Musicassetta.

Per celebrare i 30 anni dalla nascita di Erode, e soprattutto per rendere fruibili, ovviamente a chi fosse interessato, questo materiale, abbiamo deciso di ristamparlo.

Ristamperemo anche i Due 7″: Orgoglio Proletario e Al Volga Non Si Arriva, dischi registrati senza Marco, da quella che sarebbe poi diventata la formazione Una e Trina di Erode.

Insieme alla Demo, gli EP, sono supporti non semplici da reperire e costosi, diventati nel corso degli anni oggetti da collezione.

Produrremmo una confezione unica che comprenderà, in un doppio LP, tutto il materiale in questione, insieme a un Box Limitato per i collezionisti più incalliti.

A breve apriremo il Pre-Order su questa pagina, specificando le varie edizioni, le tempistiche di pubblicazione e consegna e i costi.

Cortesemente non scriveteci ora.

Questo è il motivo per cui abbiamo aperto questa pagina, ovvero per gestire le imminenti ristampe.