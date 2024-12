Esce dopo 21 anni CANAVESE PUNK ROCK dei THEE GOONIES

Registrato dal 25 Luglio del 2003 al One Voice Studio di Danny Giordana e sopravvissuto miracolosamente in una sola copia: il “master” dell’epoca.

I Thee Goonies erano Pelle, Los Craveros, Monte e El Martu, furono attivi dal 2001 al 2005.

Band Punk Rock con un disco pubblicato, “Molto Punk Complimenti!!!” (Vacation House Records – VHR/SCR 2.10, Soulcraft Recordings – 2002), che parlava di Birra, ragazze, droghe e della loro vita di punk rocker di provincia.Suonarono ossessivamente un enormità di concerti a Torino e provincia e qualcuno fuori confine, in Svizzera e in Germania. Condivisero i palchi con tantissimi gruppi, compresi i gruppi punk rock Italiani più conosciuti dell’epoca.Si sciolsero senza mai vedere pubblicato il loro secondo album “CANAVESE PUNK ROCK”, che per svariate ragioni (e svariate sfighe delle varie etichette discografiche interessate) non vide mai la luce. Parlava di Birra, ragazze, droghe e della loro vita di punk rocker di provincia

Inconsapevolmente negli anni successivi, i Thee Goonies divennero un punto di riferimento per la neofita scena locale, ispirando e influenzando molte future formazioni Canavesane e Torinesi. Scena in cui tutti loro hanno continuato a gravitare con svariate formazioni.

In occasione della reunion del 7 settembre del 2024 al Canavese Punk Rock Party (festival nato proprio da un concerto a cui parteciparono nel 2001/2002) esce, grazie a una co-produzione Canavese Punk Rock Records, Poca Roba Dischi, VuCumPrà Records, N. SAYS productions e Banana Records:

“CANAVESE PUNK ROCK”

13 Brani su Cassetta in edizione limitata e fuori su tutte le piattaforme digitali

…dopo 21 anni, si può finalmente ascoltare.

Track list:

Tamara è una Punk

Antonella

Sono Inutile

Smartshop

Radio Kebab

Ragazza hippy

Punkrock party alla Società Operaia

Donnola

Odio il nu metal

Piccola Minaccia

Vuole succhiare il mio sangue

Popper

Canavese Punk Rock