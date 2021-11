Esce il nuovo singolo dei Rotten Mind – Nuovo album e Tour Europeo a inizio 2022

I Rotten Mind condividono il singolo “Serpent Eyes”.

Il brano è il primo assaggio del prossimo album – il quinto – della band, “Unflavored”, e la prima nuova pubblicazione della band dal loro album del 2020 “Rat City Dog Boy”.





ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/n7RbmvKRqDU

Il gruppo punk rock svedese ha recentemente reclutato Liz Panella (Earth Girls, Siamese Twins) come nuova bassista. Oltre al nuovo singolo e al nuovo membro, i Rotten Mind annunciano anche un tour europeo di 14 date, a supporto del loro prossimo album “Unflavored”.

Jakob Arvidsson della band commenta “Serpent Eyes”:

“Serpent Eyes” parla di sentirsi fuori dal mondo. Sentirsi come se fossi un alieno ovunque tu vada, e cercare di vedere la società a modo tuo per andare avanti. È stato registrato da Kristofer Jönson (Jeniferever) allo studio Turbinen a Uppsala. Rappresenta uno sviluppo naturale del nostro suono, andando verso un paesaggio sonoro più scuro e più grande, come si poteva già sentire nelle canzoni precedenti come “Fyrisån” o “Not One of You” dall’album “Rat City Dog Boy” del 2020″.

“Serpent Eyes” è fuori ora su tutte le piattaforme di streaming via Lövely Records. Le date del tour europeo dei Rotten Mind possono essere trovate qui sotto.

25.03.2022 - DE - Kiel 26.03.2022 - DE - Hamburg 27.03.2022 - NL - Amsterdam 28.03.2022 - DE - Münster 29.03.2022 - FR - TBA 30.04.2022 - FR - TBA 31.04.2022 - FR - TBA 01.04.2022 - FR - Lyon 02.04.2022 - IT - Parma 05.04.2022 - DE - Regensburg 06.04.2022 - DE - Dresden 07.04.2022 - CZ - Prague 08.04.2022 - DE - Leipzig 09.04.2022 - DE - Berlin

Rotten Mind:

https://www.facebook.com/rottenmindua

https://www.instagram.com/rottenmindua/

https://rottenmind-official.bandcamp.com/