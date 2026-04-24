Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Esce oggi “Duemilauno”, il ritorno discografico dei DURACEL!

byDeka
24 Aprile 2026
No comments

Esce oggi, 24 aprile 2026, “Duemilauno”, il nuovo singolo dei Duracel e primo estratto dell’EP omonimo in uscita il 6 giugno 2026. Il brano segna il ritorno discografico della band dopo l’ultima pubblicazione del 2018.

Attivi dal 2003, i Duracel sono una band punk rock veneziana che ha condiviso il palco con NOFX, Ska-P, Punkreas e Pornoriviste.

“Duemilauno” è prodotto da Andrea Rigoni (Spazza) dei Derozer ed è disponibile su Spotify, YouTube, Apple Music e tutte le piattaforme digitali.

Il 5 settembre 2026 il Punkadeka Festival ospiterà il ritorno live dei Duracel: la band salirà sul palco del Circolo Magnolia di Milano per una giornata indimenticabile!

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DRAKULAS: secondo estratto dal nuovo album in uscita per WILD HONEY RECORDS

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Apr 24
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Milano
MAGAZZINI GENERALI
Apr 24
[24.04] Primitive Man (USA) + Kollaps (AUS/IS) + Angst
Black Inside
Apr 24
THE LOYAL CHEATERS + THE RUBBER ROOM live @ Joshua Blues Club APS
Arci Joshua Blues Club APS
Apr 24
CLAMPDOWN – tributo ai CLASH ! live @BEER GARDEN – venerdì 24 APRILE 2026 – ore 22
Beer Garden
Apr 25
DANI “IL DANNO” ( Pornoriviste/Yokoano ) + Rossodannata.
Ilcircolinoscarpizzolo
Apr 26
NEKROMANTIK, an evening of death and love @ Legend Club, Milano – 26 aprile 2026
Legend Club Milano
Apr 30
Festival Primo Maggio Leno 2026
Via Martin Luther King 14, 25024 Leno, Italy
Mag 01
OCIO AL FESTÙ – Concerto del Primo Maggio – Fiorano al Serio (BG)
Bergamo, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.