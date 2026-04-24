Esce oggi “Duemilauno”, il ritorno discografico dei DURACEL!

Esce oggi, 24 aprile 2026, “Duemilauno”, il nuovo singolo dei Duracel e primo estratto dell’EP omonimo in uscita il 6 giugno 2026. Il brano segna il ritorno discografico della band dopo l’ultima pubblicazione del 2018.

Attivi dal 2003, i Duracel sono una band punk rock veneziana che ha condiviso il palco con NOFX, Ska-P, Punkreas e Pornoriviste.

“Duemilauno” è prodotto da Andrea Rigoni (Spazza) dei Derozer ed è disponibile su Spotify, YouTube, Apple Music e tutte le piattaforme digitali.

Il 5 settembre 2026 il Punkadeka Festival ospiterà il ritorno live dei Duracel: la band salirà sul palco del Circolo Magnolia di Milano per una giornata indimenticabile!