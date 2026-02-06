Esce oggi “Offline” dei T.F.V.

Venerdì 6 febbraio 2026 esce Offline, il nuovo singolo dei T.F.V. Il brano affronta il tema della disconnessione emotiva e della difficoltà di comunicare all’interno delle relazioni, raccontando il momento in cui il dialogo si interrompe e l’altra persona diventa distante e irraggiungibile.

Attraverso un testo diretto e immagini quotidiane, Offline descrive la frustrazione di chi resta senza risposte e l’isolamento emotivo di una generazione iperconnessa ma incapace di parlarsi davvero. Musicalmente il singolo si muove tra punk rock moderno e alternative, con un suono compatto e immediato che accompagna il senso di urgenza del racconto.