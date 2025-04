Esce oggi “Spaghettification” il nuovo album dei RATBONES

Vi abbiamo parlato dei Ratbones qualche tempo fa, con il lancio in anteprima del singolo “Fire In The Night Sky” qui su Punkadeka.

I paladini del ramonscore genovese lanciano ora il nuovo disco, Spaghettification, e sono pronti a presentarcelo il prossimo 19 aprile ai Giardini Luzzati di Genova (in compagnia di Retarded e Pig Paws, qui l’evento ufficiale).

Questo lavoro, il terzo per la band, vuole essere una fuga tra spazio, mare e ricordi. Ci raccontano: “Spaghettification, la cui copertina e grafiche sono state prodotte e curate dal solito formidabile Riccardo Bucchioni, è una sorta di rifugio mentale per i Ratbones. Tra le ispirazioni principali c’è la storia di Pier Fortunato Zanfretta, il metronotte genovese che nel 1978 dichiarò di essere stato rapito dagli alieni e che rimane uno dei casi di abduction più famosi e misteriosi di sempre. In questo senso alcuni brani provano ad esplorare le tematiche dell’isolamento e dell’incomunicabilità, legate ad un episodio come questo che diventa però metafora di alienazione. Nel corso dell’album altri brani utilizzano invece il mare come elemento centrale sia come espressione dell’identità territoriale della band, sia come metafora di fuga e amicizia.”

Si aggiungono alcune collaborazioni speciali come in The Sun is Always There, il cui testo è stato scritto insieme con Massi dei Chromosomes e che vede Alex Bounty (Veterans, I Divi di Beverly), alla chitarra solista e una reinterpretazione del classico degli Oliver Onions, S.O.S. Spazio 1999.

Ma non solo: è presente la voce Lucy Ellis (Lucy and the Rats) in October; di Pat Termite (dei leggendari Beatnik Termites) nei cori di You Are The One That I Want; e un tributo ai Livermores in Summer ’16.

L’album, come anticipato, esce per le etichette Mom’s Basement Records (USA) e I Buy Records (Europe). Ascoltalo su tutte le principali piattaforme!