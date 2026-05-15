Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Esce oggi TRIP il nuovo album dei Libidine

byDeka
15 Maggio 2026
No comments

Esce oggi, venerdì 15 maggio, TRIP, nuovo album dei Libidine, disponibile in digitale e in formato CD per Decibel Record Store e Interferenze Records.

Il disco raccoglie dieci brani che raccontano gli ultimi due anni vissuti dalla band ed è stato anticipato dal singolo Verde e Blu.

Nati nel 2021 da un’idea di Giacomo Comandini (Jek), i Libidine si sono fatti notare per un sound che unisce urgenza punk, attitudine DIY e testi sospesi tra disagio generazionale, romanticismo distorto e ironia tagliente.

La band è stata inoltre confermata nel cartellone del Punkadeka Festival 2026, dove porterà dal vivo il proprio approccio diretto e istintivo al punk rock.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Fuori il nuovo singolo dei THE SLURMIES "The King of Tagada'"

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 15
VENEZIA HARDCORE FEST 2026
Centro Sociale Rivolta
Mag 15
Angel Du$t, Speedway & more | QHub, Milano
Q-HUB
Mag 15
Joanna Disney Rock Band – A Disney Pop Punk Night
Viale Gottardo 12, 00141 Rome, Italy
Mag 15
ROVINATI ?? INDIEASS ?? COLLASSO NELLA MANICA
Centrale Rock Pub
Mag 16
RFC + L.S.D. PETER PUNK + ALL COASTED+ SHONAN + EREZIONE CONTINUA @CDC
V.le Mentana, 31/A, Parma, Emilia-Romagna
Mag 16
DEGENERACY NIGHT!
via Pacinotti, Segrate, Lombardia
Mag 16
*JOE KOALA* JERRYMOOVERS + CRANCYCROCK
Joe Koala
Mag 17
Festival Etichette Indipendenti @ARCI AREA
Via Giuseppe Garibaldi 26, 20061 Carugate, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.