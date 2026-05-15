Esce oggi TRIP il nuovo album dei Libidine

Esce oggi, venerdì 15 maggio, TRIP, nuovo album dei Libidine, disponibile in digitale e in formato CD per Decibel Record Store e Interferenze Records.

Il disco raccoglie dieci brani che raccontano gli ultimi due anni vissuti dalla band ed è stato anticipato dal singolo Verde e Blu.

Nati nel 2021 da un’idea di Giacomo Comandini (Jek), i Libidine si sono fatti notare per un sound che unisce urgenza punk, attitudine DIY e testi sospesi tra disagio generazionale, romanticismo distorto e ironia tagliente.

La band è stata inoltre confermata nel cartellone del Punkadeka Festival 2026, dove porterà dal vivo il proprio approccio diretto e istintivo al punk rock.