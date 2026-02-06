Esclusiva Punkadeka: JAGGER HOLLY headliner il venerdì del LOBOTOMY FEST

Come media partner ufficiali, eccoci a condividere in esclusiva l’annuncio che i Jagger Holly saranno headliner del primo giorno dell’edizione 2026 del Lobotomy Fest (Siena, Corte dei Miracoli, venerdì 17 e sabato 18 aprile),

Ed eccoci a presentare gli headliner del venerdì, i Jagger Holly! Superband capitanata da Jay, nativo dell’Ohio e veterano del pop punk (Johnie 3, Spastic Hearts), e trainata dalla locomotiva austriaca anche conosciuta come Dee Cracks! L’ensemble internazionale ha all’attivo 4 album e numerosi split e ha trovato la propria vocazione in un songwriting memorabile ed energetico che fonde gli spunti melodici del power pop con la tenacia del punk rock 1 2 3 4. Attenti, perché la loro “Rivoltella” è sempre calda!

La band austriaca va ad aggiungersi ai già confermati Blackholes, Discomostro, Tough, Manarovs e Neon Bone.

A breve pubblicheremo il flyer ufficiale,

https://www.facebook.com/lobotomyfest/