Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

Esclusiva Punkadeka: JAGGER HOLLY headliner il venerdì del LOBOTOMY FEST

byMatteo Paganelli
6 Febbraio 2026
No comments

Come media partner ufficiali, eccoci a condividere in esclusiva l’annuncio che i Jagger Holly saranno headliner del primo giorno dell’edizione 2026 del Lobotomy Fest (Siena, Corte dei Miracoli, venerdì 17 e sabato 18 aprile),

Ed eccoci a presentare gli headliner del venerdì, i Jagger Holly! Superband capitanata da Jay, nativo dell’Ohio e veterano del pop punk (Johnie 3, Spastic Hearts), e trainata dalla locomotiva austriaca anche conosciuta come Dee Cracks! L’ensemble internazionale ha all’attivo 4 album e numerosi split e ha trovato la propria vocazione in un songwriting memorabile ed energetico che fonde gli spunti melodici del power pop con la tenacia del punk rock 1 2 3 4. Attenti, perché la loro “Rivoltella” è sempre calda!

La band austriaca va ad aggiungersi ai già confermati Blackholes, Discomostro, Tough, Manarovs e Neon Bone.

A breve pubblicheremo il flyer ufficiale,

Per tutte le info:
https://www.facebook.com/lobotomyfest/

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Padova Hardcore: Ruthless Aggression Night al Grind House Club

byDeka
Next Article

VENTI: "MOSTRO", primo singolo del progetto solista

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 06
ASMA “Silent punk” @ Capo di lago Bistrot.
Capo di Lago Bistrot
Feb 06
JUDA’S KISS + special guest ESMERAY
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 06
[06.02] ROCK REBEL from Valle Olona / THE BUTCHERS | BUNKA-BU
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 07
NO MORE LIES + AENDRIU+TRAUMA+ DIVULGATOR @ARCI CDC
Arci CDC Parma
Feb 07
MADBEAT – The Midnight Souls – Live Cap 10100 (TO) + Guest
Cap10100
Feb 07
FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL con Derozer, Gli Impossibili, Senzabenza e altri
Daste Bergamo
Feb 07
OI! Against the Scum
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Feb 07
FASTLOUD (Skatepunk from Barcelona) + Verse, Chorus, Inferno. + Weekend Cigarettes
Arci Joshua Blues Club APS
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.