ESCLUSIVA PUNKADEKA: reunion GAMBE DI BURRO al PUNK ROCK RADUNO 8

“Avevi la maglietta dei Los Ramones” cantavano le Gambe di Burro, punk rock band brianzola formatasi alla fine degli anni ’90 e autrice di una pietra miliare del punk rock italiano come “Senza Via di Scampo”: dopo la bella parentesi dei Mega, Robi tornerà sul palco con la sua band che si riunirà esclusivamente per il Punk Rock Raduno 8.

Una gran bella notizia per tutti i fan del punk rock made in Italy, ma che sicuramente farà felici anche i soliti e numerosissimi partecipanti esteri del PRR, vista la melodia e l’immediatezza dei pezzi della Gambe di Burro.

Le Gambe di Burro vanno ad aggiungersi a una line up già molto gustosa che vede la presenza di The Marked Man, The Dopamines, Squirtgun, Private Function e Head.

Per tutte le info:

https://www.facebook.com/punkrockraduno

PUNK ROCK RADUNO – HOME

Altra bellissima notizia è la presenza, anche per quest’anno, del palco Under 20 dove si esibiranno tutte le nuove leve del punk rock bergamasco e non solo. Se hai meno di 20 anni e suoni punk rock, batti un colpo a [email protected]

TOO TOUGH TO DIE