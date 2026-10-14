The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

EX CASERMA: 15 ANNI DI LOTTE E ROCK ‘N’ ROLL

byDeka
14 Ottobre 2026
No comments

Il 17 e 18 ottobre l’Ex Caserma festeggia 15 anni di occupazione e autogestione con due giornate di musica, socialità e iniziative politiche.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 17 ottobre con una street parade tra ska, punk, cumbia, hip hop ed elettronica, che terminerà negli spazi dell’Ex Caserma con una cena popolare organizzata insieme a Pizzeria Pirata e Kaos. A seguire, spazio ai concerti di Monos, L’Esperimento del Dr. K e Buenos Vampiros, band argentina.

Domenica 18 ottobre sarà invece dedicata a dibattiti politici e momenti di riflessione, con il programma completo che verrà annunciato prossimamente.

L’anniversario sarà anche un’occasione per ribadire il ruolo degli spazi autogestiti come luoghi di aggregazione, cultura e resistenza, capaci di costruire alternative alle logiche del profitto e dell’individualismo.

Quindici anni dopo, l’Ex Caserma continua a resistere.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DERIVA: “SILENZI ARMATI” È IL NUOVO SINGOLO

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Strikedown Fest 2020

Torna a Febbraio lo Strikedown Festival alla sua terza edizione. Il festival nasce nel 2013 per mano di…
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 16
NERORGASMO + BLACK MUNGO + HATE&MERDA + ALLE CUOGHI & SKÅLL AFTER PARTY
Audiodrome Alive Club
Ott 16
The Cloverhearts – Celtic Punk Night | Cusano Milanino [IT]
La Cripta Club
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Ott 17
[17.10] Bodygrinder + Funeral Rape + Fetophagia + Estinzione
Associazione Black Inside
Ott 17
THT – Try Harder Tomorrow Release Party + Weekend Cigarettes
Joe Koala
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.