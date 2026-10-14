EX CASERMA: 15 ANNI DI LOTTE E ROCK ‘N’ ROLL

Il 17 e 18 ottobre l’Ex Caserma festeggia 15 anni di occupazione e autogestione con due giornate di musica, socialità e iniziative politiche.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 17 ottobre con una street parade tra ska, punk, cumbia, hip hop ed elettronica, che terminerà negli spazi dell’Ex Caserma con una cena popolare organizzata insieme a Pizzeria Pirata e Kaos. A seguire, spazio ai concerti di Monos, L’Esperimento del Dr. K e Buenos Vampiros, band argentina.

Domenica 18 ottobre sarà invece dedicata a dibattiti politici e momenti di riflessione, con il programma completo che verrà annunciato prossimamente.

L’anniversario sarà anche un’occasione per ribadire il ruolo degli spazi autogestiti come luoghi di aggregazione, cultura e resistenza, capaci di costruire alternative alle logiche del profitto e dell’individualismo.

Quindici anni dopo, l’Ex Caserma continua a resistere.