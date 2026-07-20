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FAILED: Relight the Fire

byMatt Murphys
20 Luglio 2026
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Roma HardCore è da sempre una garanzia, il nuovo disco dei Failed non fa che confermare la mia affermazione, Teschio e soci hanno tirato fuori 9 pezzi al fulmicotone che hanno lo scopo di svegliare le menti ed aprire gli occhi dei kidz, stanchi di abusi ed ingiustizie.
“Relight the fire” significa proprio questo, tornare a vivere, gridare, incazzarsi e non permettere che qualcuno viva la tua vita, che ne abbiamo una sola, è un disco che non da respiro, scritto con foga e con la penna calcata pesante sul foglio, voce e musica si fondono per dar vita ad una escalation di emozioni forti e la voglia fottuta di fare qualcosa per distogliersi dal torpore che troppo spesso, per mille ragioni, oscura la nostra luce.
Musicalmente penso che possiamo tranquillamente dire che sti ragazzi sono pazzeschi, veloci e graffianti quando si vola, potenti e precisi quando si rallenta e mostrano con orgoglio tutta la loro bravura, sia nel suonare che nell’arrangiamento.
Chiude il disco uno dei gruppi più significativi della scena hardcore mondiale, segno di grande rispetto e conoscenza, ma stiamo parlando di veterani, quindi mi stupirebbe il contrario; un disco che ho ascoltato a lungo e volentieri, bello da sentire e da vivere a 360°.
Disco prodotto dai Failed con il prezioso supporto di Rotten Inc. Roma e Damaged hardcore clothing. registrato, tra l’Incore Studio ed il Merlo Studio da Alessio Cattaneo che ha curato anche mix e master, artwork by Failed. C’è anche una versione in formato audio cassetta prodotto da Spaccio Dischi e Rotten Inc.!

tracklist:

01. violence in the street
02. against
03. sickness society
04. journalist bullshit
05. social strike
06. cages
07. destroy your pain
08. assasinated by the state
09. tutto dentro (Negazione)

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