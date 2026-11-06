FAKE NAMES: a febbraio il primo tour europeo, unica data italiana a Milano con Punkcak

I Fake Names, all-star band che riunisce alcuni nomi fondamentali della storia del punk e dell’hardcore internazionale, arriveranno per la prima volta in Europa a febbraio 2027. Il tour farà tappa anche in Italia per un unico appuntamento, lunedì 1° febbraio al Legend Club di Milano, con i Punkcake come band di supporto, annunciati oggi.

La formazione dei Fake Names è composta da Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), Michael Hampton (S.O.A., Embrace, The Faith), Dennis Lyxzén (Refused, INVSN), Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside) e dal nuovo batterista Mario Rubalcaba (Rocket From The Crypt, OFF!). Un gruppo di musicisti con alle spalle esperienze fondamentali per lo sviluppo della scena punk e hardcore, ma che ha saputo costruire un’identità autonoma, andando oltre la semplice somma dei propri componenti.

La band arriva in Europa dopo la pubblicazione di Punk Ruins, il terzo album uscito a ottobre per Epitaph Records. Dodici brani registrati in appena cinque giorni, inizialmente concepiti come demo e successivamente diventati un vero e proprio disco. Il lavoro mette insieme l’urgenza del post-hardcore di Washington D.C. con melodie power-pop, ritornelli immediati e una componente sperimentale, come dimostrano singoli quali “Until It’s Normal”, “Diamond Buzz” e la title track “Punk Ruins”.

Ad accompagnarli sul palco del Legend Club ci saranno i Punkcake, band aretina che mescola punk, noise rock e post-hardcore. Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico anche grazie alla partecipazione a X Factor nel 2024, il gruppo è entrato nel roster di Rude Records nel 2026, pubblicando i singoli “No Pants” e “Fake Swing”, anticipazioni dell’album SIAMO QUI SIAMO QUESTI, uscito il 26 giugno.

Per i Fake Names si tratterà del primo tour europeo di sempre e, per il pubblico italiano, della prima occasione di vedere dal vivo questa formazione.

FAKE NAMES + PUNKCAKE