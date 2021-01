Fake Names su Instagram: “Working at quite a distance @dennislyxzen tracking vocals for our next foot forward #ep #epitaphrecords #fakenames”

Con questo post su Instagram, i Fake Names, super band composta da membri di Refused, Bad Religion, Minor Threat, S.O.A., Embrace e Soulside, hanno annunciato l’inizio dei lavori da studio per del nuovo materiale.

Restate sintonizzati per sapere in che forma usciranno i nuovi pezzi che seguono il s/t d’esordio (2020, Epitaph Records).