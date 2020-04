I Fake Names sono una nuova band formata da Dennis Lyxzen (Refused, International Noise Conspiracy), Brian Baker (Bad Religion, Minor Threat e Dag Nasty), Michael Hampton (Embrace, S.O.A. e One Last Wish) e Johnny Temple (Girls Against Boys e Soulside).

Il self titled d’esordio uscirà il prossimo 8 Maggio per Epitaph Records e qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Brick: