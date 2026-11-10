Fall Out Boy: nuovo singolo “Aces” e tour mondiale “Twilight of the Punks”, unica data italiana a Milano

I Fall Out Boy annunciano il loro ritorno con “Aces”, nuovo singolo che segna la prima pubblicazione di materiale inedito da oltre tre anni, e presentano il “Twilight of the Punks Tour”, il più grande tour mondiale da headliner della carriera della band.

Il tour, promosso da Live Nation, partirà il 17 maggio 2027 dalla O2 Arena di Praga e comprenderà 36 appuntamenti tra Europa, Regno Unito e Nord America. La prima parte della tournée prevede 15 date europee e britanniche, con tappe in 11 Paesi. Tra le città coinvolte ci sarà anche Milano, dove i Fall Out Boy si esibiranno venerdì 21 maggio 2027 all’Unipol Forum di Assago. A Day To Remember e Neck Deep saranno gli special guest di tutte le date europee e britanniche.

Tra gli appuntamenti principali del tour figurano anche il concerto del 5 giugno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e le successive tappe ad Amsterdam, Parigi e Berlino. La parte europea si concluderà il 13 giugno all’Atlas Arena di ?ód?, in Polonia. Dal 13 luglio la band si sposterà in Nord America per altre 21 date negli stadi di Stati Uniti e Canada.

L’annuncio arriva in un anno particolarmente significativo per i Fall Out Boy, che celebrano 25 anni di carriera. Ad accompagnare questo nuovo capitolo c’è “Aces”, prodotto e mixato da Neil Avron, collaboratore di lunga data della band. Il singolo recupera l’energia, i ritornelli immediati e lo spirito delle origini del gruppo, con sonorità che richiamano il periodo che ha contribuito a renderli una delle band più rappresentative della scena pop-punk internazionale.

Insieme al brano è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale, diretto da Brendan Walter.

FALL OUT BOY – TWILIGHT OF THE PUNKS TOUR

Venerdì 21 maggio 2027

Unipol Forum, Assago (Milano)

Special guest: A Day To Remember e Neck Deep

BIGLIETTI

La prevendita riservata ai titolari di carte Mastercard partirà mercoledì 11 novembre alle ore 12:00.

La vendita generale aprirà giovedì 12 novembre alle ore 12:00 su Comcerto e Live Nation.

Iscrizioni alla presale e informazioni sul tour: twilightofthepunkstour.com

ASCOLTA “ACES”: falloutboy.lnk.to/ACES