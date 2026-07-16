Fat Mike pubblica il primo brano dalla colonna sonora di “40 Years of Fuckin’ Up”

È disponibile “Kids Of The K-Hole”, il primo estratto dalla colonna sonora originale di “40 Years of Fuckin’ Up”, il documentario che racconta i quarant’anni di carriera dei NOFX. Il brano fa parte dello score composto interamente da Fat Mike, segnando una nuova esperienza del frontman anche come compositore.

L’album “40 Years of Fuckin’ Up: Soundtrack + Score” uscirà il 28 agosto 2026 e accompagnerà ufficialmente il documentario, già accolto con entusiasmo nelle sale e presentato in anteprima al SXSW 2026, oltre ad essere stato selezionato per il San Francisco International Film Festival e il Cannes Market.

Il doppio LP conterrà due pubblicazioni distinte: uno score originale di 11 brani, scritto da Fat Mike, e una soundtrack di 15 tracce. Tra queste spiccano due nuovi inediti dei NOFX, “40 Years of Fuckin’ Up” e “We Did It Our Way”, quest’ultima scritta come l’ultima canzone che la band abbia mai pensato di eseguire dal vivo.

La raccolta includerà inoltre sei registrazioni rare o inedite, tra cui i demo di “Secret Society” e “On The Road”, una cover di “La Bamba” e versioni live di classici come “Linoleum” e “NOFX”.

L’edizione deluxe sarà pubblicata in doppio vinile con un book fotografico di 24 pagine, ricco di immagini rare e inedite che ripercorrono quattro decenni di storia della band, con artwork firmato dall’illustratore Tokyo Hiro.

Il regista James Buddy Day ha commentato: «Abbiamo realizzato un documentario, ma quello che sta succedendo nelle sale è qualcosa di più grande. Ogni proiezione si sta trasformando in una celebrazione dei NOFX, del punk rock e di tutte le persone cresciute con la loro musica.»

Come sempre, Fat Mike non ha usato mezzi termini: «La maggior parte delle persone non pubblicherebbe mai un film che mostra scene di frustate nel proprio dungeon, vent’anni di consumo di droga o un viaggio in ambulanza completamente nudo mentre vomitava e perdeva sangue. Io non sono come la maggior parte delle persone.»

Anche El Hefe ha sottolineato lo spirito con cui è nato il progetto: «Abbiamo fatto questo film esattamente come abbiamo fatto tutto negli ultimi quarant’anni: in pieno stile DIY. Volevamo realizzare qualcosa per chi ci segue dal primo giorno, ma anche per chi non ha mai vissuto davvero questa storia. La risposta del pubblico è stata incredibile e ci ha fatto capire quanto profondamente la nostra musica abbia segnato persone in tutto il mondo.»