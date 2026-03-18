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Fat Mike spiega perché i NOFX si sono sciolti

byDeka
18 Marzo 2026
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Nuovo capito dopo le rivelzioni di Eric Melvin: Fat Mike ha spiegato in modo diretto il motivo dello scioglimento dei NOFX.

Non è stata una decisione improvvisa, la band sapeva che voleva smettere da 10, 12 anni.

Ha raccontato di aver continuato anche per permettere agli altri membri di andare avanti economicamente ma il problema principale era il rapporto con Eric Melvin,  ha detto di aver perso quello che era il suo miglior amico
…“Non voleva stare sul mio bus e mi accusava di cose.” …“Non volevo più stare sul palco con Eric Melvin.”

Guarda su https://www.instagram.com/punkadeka_it/ il video.

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