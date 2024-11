I FEAR sono arrivati alla loro ultima uscita: tra fine 2024 e inizio 2025 uscirà “The Last Time”.

L’album uscirà per Atom Age Industries.

Qui sotto la tracklist.

1. Here We Go Again

2. Fuel Injected Papa

3. What Are Friends For?

4. Ramblin’ Gamblin’ Man

5. Blow Away

6. Brick N Steel

7. I Just Can’t Wait To Drop The Big One

8. Three Blind Mice

9. The Last Time

10. What Happens?

11. You Don’t Mean A Thing

12. Pain In The Neck

13. A Million Bucks