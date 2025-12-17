“FEDELI ALLA MINIERA” release party (Ink Club Bergamo, 02/11/25)

Release party di “fedeli alla miniera”, è bastato veramente poco per convincere le mie stanchissime chiappe ad alzarsi dal divano e prendere la strada verso Bergamo, poi hanno aggiunto due dei gruppi più in forma del momento, ovvero i granitici Iena ed il nuovo che avanza Oltre La Linea, e allora i 100 e passa km che mi separano dall’Ink diventano una passeggiata di salute.

L’Ink è un posto fighissimo, non ci ero mai stato, ma è il mio locale tipo: palco basso, luci basse, birre ottime, gente figa e presa bene, assaggio subito una delle ottime birre e faccio acquisti importanti, nel frattempo il locale si riempie e faccio due piacevoli chiacchiere con amici milanesi giunti fin qui per una serata che pare stia per decollare, infatti da li a poco salgono gli Oltre la Linea, me li ha fatti conoscere il mio maestro Fulvio “Devil”, il loro disco è un gran lavoro e devo dire che dal vivo hanno il tiro giusto e sanno tenere bene il palco, mi ricordavo dei testi molto importati e maturi ed il loro concerto è stata una figata assurda, non c’è stato pogo, ma almeno me li sono goduti alla grande, come mi sono goduto quei figaccioni degli Iena, band potentissima che ho visto già non molto tempo fa a Milano, impressionanti come sempre, muro di suono invalicabile e pit che si scaldicchia sotto i colpi dell’ultimo capitolo della “trilogia della morte” della band fiorentina, che oltre a quello ha sfornato dei pezzi da paura cantati a pieni polmoni dal sottoscritto, ottimo concerto anche degli Iena.

Gran finale coi padroni di casa, tutti i kids riversati nel piccolo pit a rendere omaggio a quella che al momento è una delle migliori Oi! band italiane, l’ultimo disco è splendido ed i pezzi nuovi dal vivo sono una mazzata assurda, mentre i vecchi cavalli da battaglia sono una seria minaccia alla solidità strutturale del locale…ma la band bergamasca incurante del pericolo chiama a raccolta i fratelli Prodotti Locali per un pezzo memorabile, gente appesa al soffitto, temperatura altissima, vene del collo gonfie per un’altra serata da eroi, ne avevo proprio bisogno ragazzi, grazie!