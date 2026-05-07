Feelbacks feat. WEL presentano New Generation, nuovo singolo in uscita l’8 maggio

Sarà disponibile da venerdì 8 maggio New Generation, il nuovo singolo dei Feelbacks feat. WEL, pubblicato per That Feeling e distribuito da Believe Music Italia.

Il brano nasce dall’incontro tra la band romana Feelbacks ed Enzo dei WEL, figura storica della scena pop punk italiana. Il risultato è un pezzo diretto e senza filtri, costruito su chitarre incisive, ritmi serrati e un’attitudine dichiaratamente punk, che guarda alla contemporaneità con uno sguardo critico.

New Generation si presenta come un attacco al conformismo e all’apatia, con un testo che prende di mira una generazione percepita come sempre più legata a dinamiche superficiali. Il tono è quello di un inno pop punk immediato, pensato per mantenere un forte impatto sia su disco che dal vivo.

Il singolo è stato prodotto, registrato e mixato dagli stessi Feelbacks, seguendo un approccio DIY, mentre il mastering è stato affidato ad Andrea Fusini.

L’uscita anticipa anche un progetto più ampio: una versione remixata e remasterizzata di Welcome to My World, primo album della band, realizzata in occasione del decennale. Il lavoro vedrà la partecipazione di diversi artisti e realtà della scena alternative italiana, coinvolti nelle nuove versioni dei brani.