Feelbacks: fuori il nuovo singolo “Fino a farmi bene”

Da venerdì 13 giugno è disponibile su tutte le piattaforme Fino a farmi bene, il nuovo singolo dei Feelbacks, distribuito da Believe Music Italia per That Feeling. Il brano segna un ulteriore passo nel percorso della band romana verso sonorità che mescolano indie e rock, pur mantenendo una forte impronta pop punk.

Il testo racconta un legame complesso, fatto di fragilità e scelte difficili, con un tono diretto e senza idealizzazioni. Il tutto è sostenuto da chitarre distorte e un’atmosfera che alterna tensione e delicatezza.

Interamente autoprodotto, registrato e mixato dalla band, il singolo è stato masterizzato da Andrea Fusini. Fino a farmi bene arriva dopo i recenti brani in italiano Prova ancora e Panico!, e dopo il successo della reinterpretazione punk di Se piovesse il tuo nome con xDiemondx. La loro cover di What Went Wrong ha intanto superato il milione di stream su Spotify, confermando l’interesse anche internazionale per il progetto.