FEELBACKS, fuori il nuovo singolo

E’ uscito da qualche giorno il nuovo brano “SE PIOVESSE IL TUO NOME” dei Feelbacks in collaborazione con xDiemondx distribuito da Believe Music Italia per That Feeling.

“SE PIOVESSE IL TUO NOME” rivive in una nuova veste pop punk dove le classiche vibes californiane dei Feelbacks incontrano il nuovo filone emo trap di xDiemondx. La cover reinterpreta il brano di Elisa e Calcutta con chitarre distorte, ritmi incalzanti e un’energia ribelle, mantenendo intatta l’intensità emotiva originale. Prodotta interamente dai Feelbacks e masterizzata da Andrea Fusini, porta un sound ideale per conquistare sia i fan del pop punk che chi ama le rivisitazioni moderne. Il brano inoltre debutta nella playlist “sanguegiovane” di Spotify.

La band pop punk romana torna dopo “PROVA ANCORA” e “PANICO!”, primi brani in italiano dopo 4 album in inglese, collaborando con xDiemondx, pioniere dell’emo trap italiana e uno dei punti di riferimento della crescente scena punk e alternative della Capitale.