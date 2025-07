Fender Tim Armstrong Hellcat: L’anima punk in una chitarra acustica

Nel vasto panorama delle Artist Signature di casa Fender, poche chitarre incarnano così profondamente lo spirito del proprio creatore come la Tim Armstrong Hellcat. Ispirata alla storica acustica che ha accompagnato Tim nella composizione dei brani dei Rancid e dei suoi progetti solisti

Con top in abete massello, fasce e fondo in mogano, e bracing a “X” scalloped, offre un suono pieno e definito. Il manico in acero satinato e la tastiera in noce da 20 tasti con intarsi Hellcat e teschi doppi la rendono subito riconoscibile.

Dotata di elettronica Fishman® CD con preamp attivo, tuner e controlli di tono, è pronta per il palco o lo studio. Il ponte in noce con selletta Graph Tech® Nubone™ assicura intonazione e sustain di livello superiore.

