All’interno della festa popolare Avanguardia, che si terrà dal 4 al 14 luglio al circolo arci Concetto Marchesi di Tiburtino III, ci saranno due serate imperdibili per i fan del punk e non solo.

VENERDì 5 – GOING TO HELL E KLAXON LIVE

Nel primo venerdì di Avanguardia i Going to Hell e i Klaxon portano il loro punk e la loro energia, pronti a farci divertire e saltare sotto al palco!

Prima dell’inizio dei concerti ci sarà il dj set di djT8INO a scaldare l’atmosfera!

SABATO 13 – BANDA BASSOTTI LIVE – CONCERTO PER LA PALESTINA

Per la prima volta sul palco del Circolo Concetto Marchesi la Banda Bassotti live, per la loro unica data romana, in una giornata dedicata al popolo palestinese. Per questa occasione l’ingresso sarà a sottoscrizione e parte del ricavato sarà devoluto a sostenere il popolo palestinese, che oggi più che mai hai bisogno di tutta la nostra solidarietà, anche materiale.

Questi sono gli eventi singoli delle due serate:

