Festa Rebeldes: a Piacenza la 18ª edizione il 12 e 13 giugno 2026

La Festa Rebeldes torna a Piacenza il 12 e 13 giugno 2026 per la sua 18ª edizione, negli spazi della Coop S. Antonio. Un appuntamento a ingresso gratuito che celebra quasi vent’anni di musica live e spirito ribelle, tra punk, rock e alternative.

Il festival si sviluppa su due giornate. Venerdì 12 giugno sul palco saliranno i Meganoidi, preceduti da Aabu e Fantasmi dal futuro. Sabato 13 giugno sarà invece la volta dei Sick Tamburo, con aperture affidate a Mondocane! e Fattore Rurale.

Accanto ai concerti, sarà presente un’area food & drink con proposte gastronomiche e bevande per il pubblico.

L’evento si terrà dalle 19:00 con ingresso libero.