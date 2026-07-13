Festa Rock Novedrate 2026: tre giorni di concerti a ingresso gratuito dal 28 al 30 agosto

Torna anche quest’anno la Festa Rock Novedrate, storico appuntamento estivo che dal 1997 anima l’ultima settimana di agosto con tre serate dedicate alla musica dal vivo. L’edizione 2026 si terrà dal 28 al 30 agosto presso il Centro Sociale Villaggio San Giuseppe di Novedrate (CO), come sempre a ingresso gratuito.

Nel corso degli anni il festival ha ospitato numerose realtà della scena punk e rock italiana, tra cui Derozer, Shandon, Secoli Morti, Gli Impossibili e SenzaBenza. Anche quest’anno il programma propone una line-up variegata.

Venerdì 28 agosto saliranno sul palco Code659, Water Tower e Persiana Jones. Sabato 29 sarà la volta di Esmeray, Dick Complainers, Aurevoir Sofia e Discomostro, mentre domenica 30 chiuderanno la manifestazione Cane Randagio, According to Jack e Menagramo.

Oltre ai concerti saranno presenti stand gastronomici, birra e area ristoro. Come da tradizione, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, impegnata nella ricerca e nella cura delle leucemie infantili.

La Festa Rock Novedrate si conferma così uno degli appuntamenti di fine estate più longevi della provincia di Como, unendo musica dal vivo e solidarietà.