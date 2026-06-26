Festival a Ceva: due giorni di musica dal vivo all’Agriteatro del Campanone

Il 4 e 5 luglio si terrà a Ceva, presso l’Agriteatro del Campanone, un festival a ingresso gratuito dedicato alla musica live e alla scena punk e alternative.

Il programma prevede due giornate di concerti: sabato 4 luglio si esibiranno Flying Disk, Circus Punk e Matrioska, mentre domenica 5 luglio sarà la volta di The Magnetics e Derozer.

L’evento, a ingresso libero, si svolgerà in collaborazione con diverse realtà del territorio e con il supporto della Compagnia Teatro Marenco. Tra i partner figurano il Comune di Ceva, lo Sci Club Ceva, la Pro Loco Ceva, la Birreria Falò e il CFP Cemon.

Un appuntamento che unisce musica dal vivo e partecipazione locale in un contesto aperto e gratuito.