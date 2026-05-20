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Festival Beat 32esima edizione, Dal 24 al 28 giugno torna con una nuova location

bySal Rinella
20 Maggio 2026
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Torna il Festival Beat, una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di musica e cultura ‘60s e rock’n’roll e cambia location dopo un lungo periodo in Emilia-Romagna. Giunto alla 32esima edizione, nel 2026 il Festival si terrà a Cremona, città ricca di storia e cultura, per una nuova edizione che promette emozioni indimenticabili.

Dal 24 al 28 giugno 2026, il Parco Colonie Padane, affacciato sul fiume Po e già conosciuto dagli appassionati come sede di altri festival musicali come il Tanta Robba, ospiterà una serie di eventi che celebrano la musica, il vintage e lo spirito degli anni ‘60. Quest’anno, il festival si arricchisce con un’area più ampia, tutta dedicata al Vintage Market e ai food truck, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di scoprire oggetti unici e gustare prelibatezze locali. Rimangono in programma la leggendaria festa in piscina, i concerti e i dj set con un’offerta sempre nuova dedicata alle band più interessanti dello scenario internazionale.

Tra i ritorni più attesi, la Beatle Boots Race, la corsa con gli stivaletti, che vedrà i partecipanti sfidarsi in una gara all’ultimo passo. Questa edizione porterà con sé anche alcune importanti novità: il Boat Party in programma per il venerdì pomeriggio, sul f iume Po, sarà infatti una delle principali novità nel cartellone del festival. Da un punto di vista della fruizione, a pochi passi dall’area festival, sarà disponibile un’area campeggio, più il servizio di bike sharing, per permettere ai partecipanti di muoversi comodamente e in modo sostenibile nelle varie location della kermesse.

Per quanto riguarda il cartellone, il Festival Beat è decisamente “back with a bang”, con una line-up che sta già facendo correre i diversi appassionati in tutta Europa (e non solo) a prendere i primi biglietti messi in prevendita online. Il programma mette insieme, infatti, grandi nomi come Billy Childish, the Mummies, Jon Spencer, Allah Las. Dei veri “pesi massimi” del garage-r’n’r esplosi nel secolo scorso e negli anni 2000, in Inghilterra e in U.S.A., e ancora decisamente venerati ai giorni nostri.

Alcuni di questi nomi si esibiranno a Cremona come unica data in Europa, per questo è prevista una larga affluenza anche dai paesi oltralpe. Non mancano, inoltre, le nuove proposte, come i belgi Tuff Guac e i nostrani Bad Plug, capaci di coinvolgere anche i giovani della Gen Z.

Mercoledì 24 Giugno 2026: Welcome in the City

Location: Spoon-Cremona (Via Domenico Bordigallo, 16) Ore 19.00 Dj Set aperitivo Ore 21.00 Live Tony Sghembo (IT) + Dj Set allnighter

Giovedì 25 Giugno 2026: Warm Up

Location 1: Cremona (Location Soon!) Ore 16.30 Beatle Boots Race + premiazioni

Location 2: AreaLive Parco Colonie Padane (Via del Sale, 60) Ore 19.00 Apertura cancelli Ore 20.00 Live Hiroshima Dandies (IT) Ore 21.00 Live Midnight Kings (IT) Ore 22.00 Live The Schizophonics (USA) A seguire Dj Allnighters with Società Psychadelica

Venerdì 26 Giugno 2026: Friday I’m in love

Location 1: Lungo Po Europa, 6 Ore 15.00 Boat Party (SOLD OUT!)

Location 2: Cremona (Location Soon!) Ore 17.30 – 19.00 Book in the City – Presentazione “Questa non è una discoteca. La storia del CBGB” (L. Frazzi) e “Gimme Danger” n. 8 (C. Sorge)

Location 3: AreaLive Parco Colonie Padane Ore 19.00 Apertura cancelli Ore 20.00 Live Tuff Guac (BEL) Ore 21.00 Live Reverend Beatman & Milan Slick (CH) Ore 22.00 Live Allah Las (USA) Ore 23.00 Live Jon Spencer and the Hitmaker (USA) Ore 24.00 Dj Allnighters

Sabato 27 Giugno 2026: Let’s Party

Location 1: Circolo Canottieri DLF (Via Eridano, 10) Ore 15.00 – 18.00 Pool Party

Location 2: Cremona (Location Soon!) Ore 17.30 – 19.00 Book in the City – Presentazione “Ballare nella catastrofe” (Dj Henry) e “Keith Moon. Batterista” (A. Baciocchi)

Location 3: AreaLive Parco Colonie Padane Ore 19.00 Apertura cancelli Ore 20.00 Live Os Estilhaços (BRA) Ore 21.00 Live Reverend Beatman & Milan Slick (CH) Ore 22.00 Live Billy Childish (UK) Ore 23.00 Live The Mummies (USA) Ore 24.00 Dj Allnighters

Domenica 28 Giugno 2026: The end

Location 1: Circolo Canottieri DLF Ore 15.00 – 19.30 Pool Party

Location 2: Circolo ArciPelago (Via Cesare Speciano, 4) Ore 20.00 BBQ & Happy Meal Ore 21.30 Live Bad Plug (IT) Ore 22.30 Live Mad Dogs (IT) Ore 23.30 Goodbye & Good Night Djset

Informazioni su biglietti e prevendite: Per maggiori dettagli sul programma e per acquistare i biglietti in prevendita, visitate il sito ufficiale del festival www.festivalbeat.net

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